Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea unui copil cu un animal de companie poate fi o experiența incredibil de plina de satisfacții. Cand vine vorba de alegerea unui animal de companie, atat cainii, dar mai ales pisicile sunt adesea insoțitori minunați pentru copii. Nu numai ca ofera dragoste și afecțiune necondiționata, dar ofera…

- Scandal in aceasta dimineața la baza „Nastase&Marica Sports Club”, fosta „Voința”, unde Catalin Micula, patronul clubului Tennis Performance Team, a acuzat ca s-a incercat evacuarea sa ilegala din baza. Micula a realizat o serie de filmari in incinta bazei, in zona cladirii care servește drept sediu…

- Avocatul minorilor - victime in cazul orgiilor petrecute la Manastirea Frasinei din Valcea, in urma cu doi ani - a anunțat ca anchetatorii au clasat o parte dintre acuzații, dar cauza a ajuns in instanța.