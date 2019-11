Stiri pe aceeasi tema

- Australia a calificat luni drept "ingrijoratoare" acuzatiile in baza carora agentia sa de contraspionaj efectueaza o ancheta cu privire la o presupusa operatiune chineza menita sa determine alegerea unui om de afaceri in Parlamentul federal pentru ca el sa devina un agent infiltrat printre deputati,…

- Parlamentul se reuneste, luni, incepand cu ora 14.00, in plenul reunit in care se va supune la vot investitura Guvernului Ludovic Orban. Premierul desemnat va afla daca va merge la Palatul Victoria sau va inregistra un esec major. Exista si posibilitatea ca sedinta reunita in care trebuie sa se dea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a caracterizat drept „o bazaconie” scenariul potrivit caruia Viorica Dancila ar putea sa se auto-propuna comisar european daca Parlamentul învestește noul Guvern.„Asta e o bazaconie. Sa se propuna ea? Nu are nicio șansa”, a spus…

- Premierul desemnat Ludovic Orban nu exclude angajarea raspunderii guvernului în cazul legii care prevede pensionarea anticipata a magistraților, al carei termen de intrare în vigoare este anul viitor și care ar putea bloca activitatea instanțelor. Orban a declarat ca îsi propune…

- Premierul britanic Boris Johnson a trecut duminica in ofensiva in vederea Brexitului, promitand sa-l puna in aplicare cu orice pret la 31 octombrie, inainte de deschiderea Congresului anual al Partidului sau Conservator, la Manchester (nord-vest), in plin haos politic in Regatul Unit, relateaza AFP…

- Deputatul PNL Antoneta Ionița a declarat ca felul in care se comporta premierul Viorica Dancila in ultimul timp indica faptul ca PSD vrea sa iși satisfaca „clientela de caviar a partidului”, lucru care a bagat toata țara in criza.„Modul in care premierul Viorica Dancila se comporta in ultima…

- Apar din ce in ce mai multe voci, in ALDE, care contesta actuala conducere a partidului, in frunte cu Tariceanu. Deputatul ALDE Alexandru Stefan Baisanu, propus de premierul Viorica Dancila ministru pentru Relatia cu Parlamentul, spune ca partidul sau este "rupt", deoarece o mare parte dintre membri…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca, ”indiferent cate dispozitive va inventa Parlamentul pentru a-i lega mainile”, nu va solicita prelungirea Brexitului, la cateva ore dupa intrarea in vigoare a legii care il obliga sa amane iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pana in 2020,…