- Autobuzul s-a rasturnat miercuri, 21 septembrie, dupa ce s-a ciocnit cu un tir pe Victoria’s Western Highway din apropiere de Melbourne, a anunțat postul ABC . Accidentul a avut loc in zori, la ora locala 3.15. 27 de școlarițe de la Loreto College Ballarat, patru adulți insoțitori și cei doi șoferi…

- Doua femei din Melbourne, Manivel Thevamanogari și sora ei Gangadory Thevamanogari, au primit un depozit de 10,5 milioane USD de la schimbul criptografic Crypto.com, din Singapore, dupa ce platforma a facut o eroare in emiterea unei rambursari de 100 USD. In locul sumei rambursate, un angajat ar…

- Capodopera sculpturii antice „Laocoon”, pastrata la muzeul Pio-Clementino din Vatican, ce reprezinta moartea tragica a preotului troian si a celor doi fii ai sai, a fost vizata joi de doi activisti din grupul ecologist italian Ultima Generazione. Acestia si-au lipit palmele de baza ansamblului pentru…

- Laboratorul Moderna a transmis, luni, deschiderea unei fabrici de vaccinuri pe baza de ARN mesager in Melbourne, Australia, relateaza AFP. Noua fabrica va avea sediul la una dintre cele mai importante universitati australiene, Monash, si va produce 100 de milioane de doze de vaccin pe an, impotriva…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și liderul francez, Emmanuel Macron nu au mai avut convorbiri telefonice de doua luni pentru ca Franța este o „țara neprietenoasa” cu Rusia și cu care discuțiile nu sunt, in prezent, „necesare”, a declarat, vineri, Dmitri Peskov. „Ei bine, mai intai Franta este un…

- Junta din Myanmar și-a aparat actele de ieri spunand ca „ execuțiile sunt legale, „nu personale” ”. Armata aflata la guvernare in Myanmar și-a aparat marți (26 iulie) execuția a patru activiști pentru democrație, spunand ca s-a petrecut conform legii, in incercarea de a elimina un potop de condamnari…

- Tenismenul sarb, Novak Djokovic, a transmis in timp ce se afla la inaugurarea unui complex de tenis in Bosnia ca „nu este sfarsitul lumii” daca nu va juca la editia din acest an de la US Open, potrivit RMC Sport. Novak Djokovic nu poate participa la US Open pentru ca nu este vaccinat anti-Covid. Sarbul…

- Etapa cu numarul 10 din Turul Franței a fost neutralizata timp de 12 minute din cauza unor activiști de mediu. Etapa cu numarul 10 a fost oprita cu 37 de kilometri inainte de finalul programat la Megeve. Șapte activiști de mediu s-au legat intre ei pe mijlocul șoselei și au aprins mai multe torțe,…