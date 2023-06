Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi va conduce campioana mondiala Argentina impotriva Australiei intr-un meci amical care va avea loc luna viitoare la Beijing, prima sa vizita in China in ultimii șase ani urmand sa starneasca o adevarata goana pentru bilete, relateaza Reuters.

- Iarna a venit mai devreme in Australia, luni, cu un front rece care aduce vant puternic, zapada și grindina in sud-estul țarii, intr-un val de frig care, potrivit biroului meteorologic, ar putea dura pana la mijlocul saptamanii. Copacii au fost acoperiți de zapada in timp ce ninsori abundente au acoperit…

- Armele de atac de precizie cu raza lunga de acțiune se numara printre principalele prioritați ale Australiei intr-o revizuire a apararii publicata luni (24 aprilie) și numita cea mai mare reorganizare a apararii țarii de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial incoace. In cadrul unei conferințe de presa…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de spre 4,76 milioane de lei, in urma controalelor efectuate cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in perioada 28 martie – 13 aprilie. Potrivit unui comunicat al ANSVSA, in intervalul de referinta au avut loc, la nivel national, controale oficiale privind modul…

- Unsprezece pescari indonezieni au fost salvați luni (17 aprilie) de pe o insula izolata din nordul Australiei de Vest, dupa ce doua nave de pescuit au fost surprinse de ciclonul tropical Ilsa. Potrivit unui comunicat al Autoritații Australiene pentru Siguranța Maritima (AMSA), o aeronava a fost deturnata…

- Un nou set de documente clasificate care par sa detalieze secrete americane de securitate nationala referitoare la Ucraina, Orientul Mijlociu si China au aparut vineri pe retelele sociale, alarmand Pentagonul si agravand o situatie care pare sa fi prins administratia Biden cu garda jos, relateaza The…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, controlul a avut loc la inceputul acestei saptamani la cele doua hipermarketuri importante din Berceni, sectorul 4 al Capitalei – Metro Cash & Carry si Auchan. ”In urma neregulilor…

- Twitter continua sa aiba probleme de cand Elon Musk e la conducerea sa, iar de aceasta data codul sau sursa a fost expus. Parti din cod au fost publicate pe resursa pentru dezvoltatori Github, iar hackerii pot prelua parti de cod si sa le foloseasca pentru a da jos platforma. Am aflat recent si ca Twitter…