Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 18.000 de australieni au fost evacuati din cauza inundatiilor de amploare din statul New South Wales, in timp ce ploile continua pe coasta de est, informeaza news.ro . Dupa mai multe zile de ploi torentiale, raurile si barajele din jurul capitalei statului, Sydney, si din Queensland, stat…

- Lungmetrajul SF „Avatar”, regizat de James Cameron, a devenit din nou filmul cu cele mai mari incasari din istorie, gratie relansarii lui in China, informeaza BBC, arata News.ro. Filmul a avut premiera in 2009 si a detinut acest timp de un deceniu, pana cand a fost depasit de „Avengers: Endgame”…

- Hidroelectrica a incheiat anul 2020 cu un profit net de 1,45 miliarde de lei, in crestere cu 4,8% fata de anul precedent, dar cu venituri in scadere cu 8,7% la 3,9 mld. lei. “Cantitatea de energie electrica vanduta din productia proprie a ajuns la 14,58 TWh, in scadere cu 1,3% fata de 2019,…

- Exportul din Rusia in 2020 a scazut cu 20,7% (minus 88,1 miliarde de dolari) și a totalizat 338,2 miliarde de dolari - o scadere record in ultimii cinci ani. Despre acest lucru se menționeaza in studiul FinExpertiza, transmite "Lenta.ru" In anul 2015, volumul exporturilor din Rusia a constituit 345,9…

- Platforma de cumparaturi online Amazon a depașit 100 de miliarde de dolari din vanzari in ultimul trimestru din 2020 datorita pandemiei de coronavirus, care a provocat creșterea achizițiilor prin intermediul...

- Deși 2020 a fost un an în care Facebook a fost intens criticata pentru practicile sale, compania a continuat sa-și creasca baza de useri și a afișat o cifra de afaceri de peste 84 miliarde dolari și profit net de peste 28 miliarde dolari. Compania a anunțat și ca NU va mai recomanda utilizatorilor…

- Statele Unite au inregistrat in decembrie un deficit bugetar de 144 de miliarde de dolari, un record pentru ultima luna a anului, fata de 13 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2019, din cauza cheltuielilor mari legate de ajutoarele acordate in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit…

- Cheltuielile au crescut cu 40%, la 490 de miliarde de dolari, iar incasarile cu 3%, la 346 de miliarde de dolari, comparativ cu anul anterior. Deficitul bugetar aferent primelor trei luni ale anului fiscal 2021, care a inceput pe 1 octombrie, a atins 573 de miliarde de dolari, in urcare de la deficitul…