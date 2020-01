Australia a confirmat primul său caz de îmbolnăvire cu noul tip de coronavirus în statul Victoria Australia a confirmat sâmbata primul sau caz de îmbolnavire cu noul tip de coronavirus în statul Victoria, în timp ce guvernul a cerut oamenilor sa nu calatoreasca în provincia Hubei din China, epicentrul focarului, relateaza Mediafax, citand Reuters.



Un cetatean chinez de 50 de ani, care a fost în orașul Wuhan, unde a aparut virusul pentru prima data, se afla în stare stabila într-un spital din Melbourne, dupa ce s-a întors acasa pe 19 ianuarie cu un zbor din orasul chinez Guangzhou, a declarat ministrul Sanatatii din statul victorie,…

Sursa articol: hotnews.ro

