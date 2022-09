Australia a anunţat că va pune capăt perioadei obligatorii de izolare din cauza COVID Australia a anuntat ca va pune capat perioadei obligatorii de izolare din cauza COVID-ului incepand de luna viitoare, deoarece a depasit ”faza de urgenta”, a declarat un oficial australian, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

