- Australia a declarat luni ca va cheltui 9,8 miliarde de dolari australieni (6,6 miliarde USD) pentru a achizitiona 20 de avioane noi de transport militar Super Hercules, anunt ce survine inaintea vizitei pe care o vor efectua in aceasta saptamana seful Departamentului de Stat al SUA, Antony Blinken,…

- Medicamentele pentru pierderea greutatii reprezinta una dintre pietele cu cea mai mare crestere in industria farmaceutica, care ar putea ajunge la o valoare de 100 de miliarde de dolari in urmatorul deceniu, potrivit estimarilor. Tocmai de aceea, orice tratament cu potential este urmarit cu atentie,…

- Polonia va achiziționa sisteme americane de aparare antiaeriana de tip PATRIOT, a caror eficienta a fost dovedita in Ucraina, impotriva atacurilor aeriene rusesti. Costurile achiziției se ridica la 15 miliarde de dolari, potrivit unui acord dezvaluit de catre Pentagon, relateaza AFP, citata de News.ro.

- O operatiune comuna a autoritatilor australiene si canadiene a dus la confiscarea a peste sase tone de metamfetamina, in valoare de peste 1,15 miliarde de dolari, cantitate care era destinata Australiei, transmite EFE.

- Ministerul american al Apararii a anuntat vineri un ajutor militar suplimentar de 2,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, care va contine capacitati esentiale de aparare antiaeriana si munitii, sub forma de diverse comenzi pentru industria de aparare, potrivit Reuters si AFP.

- ONU estimeaza la peste 3 miliarde de dolari necesarul de fonduri pentru ajutor umanitar si refugiatii din Sudan, unde criza umanitara a fost agravata de luptele violente care se dau de la mijlocul lui aprilie, transmit miercuri AFP si Reuters.Potrivit estimarilor revizuite, numai pentru ajutorul…

- Statele Unite au aprobat vanzarea a 60 de elicoptere de transport militar de tip CH-47F Chinook si alte echipamente militare Germaniei, un stat membru NATO, in valoare de 8,5 miliarde de dolari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta viitoare vanzare vizeaza o ”imbunatatire a capacitatilor de transport”…

- Aceasta comanda masiva intervine in contextul in care companiile aeriene, inclusiv Ryanair, se confrinta cu o lipsa de avioane pentru a face fata unei cereri dinamice a pasagerilor. ”Imposibilitatea ca Airbus si Boeing sa-si creasca in mod semnificativ productia inseamna, cred, ca capacitatea va fi…