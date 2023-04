Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de rulment este inclus in plata intreținerii și este achitat de fiecare proprietar in parte. In momentul in care cineva iși vinde apartamentul se pune și intrebarea ce se intampla cu fondul de rulment? Se recumepreaza ceva? Daca se recupereaza, cat? Aceasta situație este prevazuta și reglementata…

- La mai puțin de șase luni de la intrarea in vigoare a actului normativ care instituie drepturi de transport pentru polițiști și militari, MApN vrea sa il modifice. Potrivit sindicaliștilor de la SNPPC, modificarea este pe minus, in sensul ca polițiștii și militarii raman fara drepturi de transport,…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 17 și 20 de ani, originari din municipiul, au ajuns pe mana oamenilor legii pentru pastrarea si realizarea drogurilor de tip „hașiș”, prin intermediul aplicației „Telegram”, transmite Realitatea.md. Astfel, potrivit informațiilor, activitatea ilegala a acestora…

- ”Plata numarul 2 din Planul National de Redresare si Rezilienta, aproximativ 3 miliade euro pentru Romania, nu este blocata”, a declarat, sambata, Sigfried Muresan, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. Muresan a explicat ca 22 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au avut Planurile…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sangeorz Bai au dispus reținerea unui tanar banuit de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Acesta a fost ulterior arestat preventiv, pentru o perioada de 30 de zile, ca urmare a masurii dispuse de Judecatoria Nasaud. In fapt, in dupa-masa de…

- Un tanar de 19 ani, din judetul Mehedinti, a incercat sa ajunga la Ranca, avand masina echipata cu anvelope de vara uzate. Polițiștii din cadrul Poliției Novaci au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa pe DN 67 C, din direcția Novaci-stațiunea Ranca. Procedand la verificarea documentelor,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 52 de cetateni straini din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. „In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul…

- Politia Locala Craiova a strans putin cureaua in 2022, comparativ cu 2021, cu privire la banii pe care i-au cheltuit. Chiar daca nu este o diferenta semnificativa, totusi cheltuielile politistilor locali au fost mai mici anul trecut. Va prezentam, in cele ce urmeaza, cum a distribuit Politia Locala…