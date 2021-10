Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a denuntat marti, in Parlamentul European, presiunile exercitate de Bruxelles si aplicarea standardelor duble, amintind ca Uniunea Europeana nu este un stat.Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a amenintat Varsovia cu sanctiuni .Speculațiile ieșirii…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European s-a pronuntat joi in favoarea unei actiuni in justitie impotriva Comisiei Europene in legatura cu ceea ce considera ca este un esec in nesanctionarea incalcarii legislatiei de catre statele membre ale Uniunii Europene, transmite vineri dpa…

- Romania poate solicita inclusiv detasarea de echipe medicale din UE SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Comisia Europeana anunta ca România poate solicita inclusiv detasarea de echipe medicale din tarile Uniunii Europene prin Mecanismul de Protectie Civila,…

- Ar fi de dorit ca liderii europeni sa dea dovada de mai mult curaj si sa deschida cu adevarat dezbaterea despre mult-discutata autonomie strategica a Europei, chiar daca in randul statelor membre nu va aparea prea curand consensul. Astazi, doamna Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene,…

- Procuratura semnaleaza despre existența dezinformarii pe subiectul Memorandumului de ințelegere cu UE pentru asistența macro-financiara, dupa ce Maia Sandu in cadrul unei intrevederi la Kiev cu cu Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis a discutat despre alocarea a 50 de milioane…

- Procuratura Generala a semnalat existența unei "dezinformari și manipulari" din partea Președinției la subiectul Memorandumului de ințelegere cu UE pentru asistența macrofinanciara. Instituția s-a aratat deranjata de afirmațiile Maiei Sandu in cadrul intrevederii sale la Kiev cu Vicepreședintele executiv…

- Guvernul Romaniei insista pentru vaccinarea copiilor, in ciuda recomandarilor Uniunii Europene. Eurodeputatul PPU (social-liberal) Maria Grapini a solicitat la Bruxelles un raspuns ferm in privința vaccinarii copiilor cu varste sub 16 ani, o tema controversata, discutata intr-un context care arata…

- Guvernul Romaniei insista pentru vaccinarea copiilor, in ciuda recomandarilor Uniunii Europene. Eurodeputatul PPU (social-liberal) Maria Grapini a solicitat la Bruxelles un raspuns ferm in privința vaccinarii copiilor cu varste sub 16 ani, o tema controversata, discutata intr-un context care arata…