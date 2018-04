Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii polonezi isi vor dona primele pe anul 2017 celei mai mari organizatii caritabile din tara, iar parlamentarii isi vor vedea, cel mai probabil, salariile reduse cu 20%, a decis joi partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS, conservator), reactionand la o cadere abrupta in sondaje, transmite…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Primaria Cluj-Napoca va fi prima institutie din Romania care va avea primul functionar public virtual, anunta primarul Emil Boc. “Numele acelui functionar public virtual este Antonia si va face doua lucruri: acum, din prima etapa din 15 aprilie, va fi functional pentru a redirectiona cererile online…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul…

- Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra, pe un drum gresit, tarile lor, adaugand ca Italia ar putea urma aceeasi cale.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea și liderul partidului de guvernamant din Polonia, Jaroslav Kaczynski, sunt enumerati de publicatia The Economist printre liderii europeni care conduc din umbra țarile lor. Și le duc pe un drum greșit, informeaza b1.ro. The Economist menționeaza ...

- „Bugetul este de austeritate, nu avem ce sa aprobam, 80 la suta sunt salariile, raman 20 la suta sa supraviețuim. Avem noroc ca am aprobat luna trecuta sa continuam investițiile incepute anul trecut, investiții noi pe anul acesta nu avem. Propun austeritate, la Cultura anul acesta sa nu mai…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…