„Austeritate” parlamentară: fotolii din piele în valoare de 1,3 milioane de lei Camera Deputaților cumpara 262 de scaune din piele naturala, o canapea și doua fotolii din piele, dar și 40 de masuțe de cafea. Valoarea estimata este de aproape 1,3 milioane de lei. Camera Deputaților cumpara 262 de scaune din piele naturala tratata antibaccterian și antiviral, clasa Premium. Scaunele trebuie sa suporte o greutate de 150 de kilograme. Structura țesutului și a spatarului sa fie confecționata din placaj mulat de 18-20 mm grosime, sa urmeze exact linia corpului, oferind unb suport uniform pentru reducerea stresului in punctele de presiune, oferind confort și ergonomie. Șezutul și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Camera Deputaților a lansarea in SEAP o licitație pentru achiziționarea de mobiler. Mai exact, este vorba despre o comanda de 262 de scaune din piele naturala, o canapea și doua fotolii de piele, dar și 40 de masuțe de cafea. Valoarea achiziției este de 1,3 milioane de lei.

