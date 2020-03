Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea de marijuana in scop recreativ a devenit legala de la 1 ianuarie 2020 in statul american Illinois, spre bucuria consumatorilor care au luat cu asalt magazinele din care pot procura planta, arata Chicago Tribune Prima achizitie de marijuana in scop recreativ din Illinois a fost facuta…

- Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legala, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois. Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legala, începând din prima zi a noului an, în statul american…

- Vanzarea de marijuana in scop recreativ a devenit legala de la 1 ianuarie 2020 in statul american Illinois, spre bucuria consumatorilor care au luat cu asalt magazinele din care pot procura planta, arata Chicago Tribune.

- Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legala, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois, spre bucuria consumatorilor care au luat cu asalt magazinele din care pot procura planta, scrie Mediafax, citând Chicago Tribune. În Illinois,…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, proiectul de lege al USR care prevede majorarea pedepsei cu inchisoarea pentru cultivarea, fabricarea, vanzarea, deținerea sau alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fara drept, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta a facut…

- Inainte de a ajunge pe mesele noastre, banalul fruct de avocado bulverseaza in mod dramatic viețile oamenilor care il cultiva și il exporta in intreaga lume, din SUA pana in Europa și China. Un documentar Netflix, ”Razboaiele avocado-ului”, arata consumatorilor, poate neștiutori, cat sange curge pentru…