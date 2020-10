Stiri pe aceeasi tema

- Justiția britanica a anulat hotararea care a acordat administrației „ad hoc” a deputatului opoziției Juan Guaido accesul la cele 31 de tone de aur trimise de Venezuela in Anglia și care sunt revendicate de guvernul acelei țari. Decizia a fost luata de Curtea de Apel din Regatul Unit, care de la jumatatea…

- Guvernul britanic a respins un ultimatum al Uniunii Europene de a renunta la planul sau de a incalca partial acordul de iesire din UE pana la sfarsitul acestei luni sau, in caz contrar, sa riste o actiune in instanta, a declarat ministrul de stat Michael Gove, relateaza dpa. Gove, responsabil…

- Presedintele columbian Ivan Duque a declarat joi ca Venezuela negociaza cu Iranul posibilitatea achizitionarii de rachete, transmite dpa, scrie Agerpres. "Exista un interes al dictaturii [presedintelui] Nicolas Maduro de a achizitiona rachete cu raza medie si lunga de actiune din Iran", a…

- Toti calatorii care sosesc in Regatul Unit din Spania sambata dupa miezul noptii (23.00 GMT) vor trebui sa se auto-carantineze timp de 14 zile pentru a se asigura ca nu raspandesc coronavirusul, a anuntat sambata guvernul Scotiei. „Spania va fi eliminata de pe lista tarilor exceptate de la cerintele…

- Guvernul britanic nu a luat în calcul interferențele și implicarea Rusiei în alegerile sale și a ignorat mai multe campanii ale Kremlinului în timpul referendumului pentru Brexit, se arata într-un raport oficial prezentat Camerei Comunelor de Comitetul Parlamentului Britanic…

- Guvernul britanic a anuntat luni un contract pentru 90 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus de doua tipuri in curs de dezvoltare - 30 de milioane de la BioNTech/Pfizer (Germania/SUA), respectiv 60 de milioane de la Valneva (Franta), informeaza AFP. In plus fata de cantitatea contractata,…

- ”Cel mai bun mijloc de a ne securiza reteaua este ca operatorii sa inceteze sa foloseasca echipamente Huawei in construirea viitoarei retele 5G britanice”, a declarat ministrul insarcinat cu Cultura si Digitalul Oliver Dowden in Camera Comunelor, in urma unei reuniuni a Consiliului Securitatii Nationale…