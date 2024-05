Aurul te păzește de sărăcie, dar nu ține nici de foame și nici de frig Aurul continua sa fie considerat activ de refugiu, in fața incertitudinilor generate de fluctuațiile pe piețele financiare, deteriorarea mediului economic și, nu in ultimul rand, in situații de conflicte geopolitice sau militare, care se manifesta in prezent tot mai frecvent, pe Glob. Cu toate acestea, pandemia izbucnita in 2019 și ulterior razboiul din Ucraina, au […] The post Aurul te pazește de saracie, dar nu ține nici de foame și nici de frig appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

