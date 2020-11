Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, după anunțul privind progresele înregistrate de vaccinul împotriva COVID-19 Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de vaccinul impotriva COVID-19 Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2% in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic Pfizer a dezvaluit ca a inregistrat progrese cu vaccinul sau impotriva COVID-19, anunt care a redus atractivitatea aurului ca valoare de refugiu, transmite Reuters. La bursa de la Londra, în jurul orei 12.27 GMT, preţul spot al unciei de aur a scăzut cu 1,8% până la 1.917,22 dolari uncia. Pe piaţa americană,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

