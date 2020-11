Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetatorii din Rusia impotriva maladiei COVID-19, are o eficienta de peste 90%, a declarat luni un reprezentant al Ministerului Sanatatii din aceasta tara, citand date obtinute in urma unor vaccinari publice si care nu provin dintr-un studiu clinic aflat in plina desfasurare,…

- Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de vaccinul impotriva COVID-19 Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2% in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic Pfizer a dezvaluit ca a inregistrat progrese…

- Grupul farmaceutic Pfizer Inc. a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficienta de peste 90% in prevenirea maladiei COVID-19, conform datelor initiale provenite dintr-un studiu amplu de faza 3. Anuntul companiei americane reprezinta o prima victorie importanta obtinuta in lupta impotriva…

- Vaccinul experimental al companiei CureVac impotriva COVID-19 a generat un raspuns imun la subiecti umani, a anuntat luni compania germana de biotehnologie care se apropie astfel de debutul testarii pe scara larga in acest an, in contextul in care cursa pentru stoparea pandemiei se incinge, relateaza…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfarșitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters.Ministerul federal al Sanatatii are in plan sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca vaccinurile pot fi stocate…

- Vaccinul BCG, folosit pe scara larga impotriva tuberculozei, va fi testat pe angajati din prima linie a sistemului medical din Marea Britanie pentru a se analiza eficienta sa impotriva maladiei COVID-19, au anuntat coordonatorii diviziei britanice a unui studiu global, informeaza Reuters. …

- Compania de biotehnologie IDT Biologika devine a treia companie germana de profil, dupa BioNTech si CureVac, care poate testa pe oameni un vaccin experimental impotriva noului coronavirus. Compania a obtinut avizul in acest sens al organismului german de reglementare a vaccinurilor, informeaza Reuters.…

- Consilierii stiintifici au transmis luna aceasta guvernului de la Londra ca numai aproximativ 6% din populatia britanica are anticorpi impotriva COVID-19, releva stenograme ale unor discutii din 3 septembrie publicate vineri de Reuters, relateaza Agerpres. ”Datele studiilor serologice sugereaza ca numai…