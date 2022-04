Aurul, o investiţie sigură în perioadele de incertitudine politică şi financiară Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind evoluția pieței de capital in anul 2021. Analiza surprinde insa și aspecte de actualitate cu privire la modul in care au reacționat piețele de capital și de marfuri, in contextul razboiului din Ucraina. Conflictul armat din țara vecina a alimentat interesul investitorilor pentru aur, acest activ fiind considerat o investitie sigura in perioadele de incertitudine politica si financiara. Astfel, de la inceputul razboiului, cotația aurului a inregistrat creșteri susținute. La sfarșitul lunii martie a anului 2022, aurul se tranzacționa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

