Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți participanți la Convenția Naționala Republicana din Wisconsin, care a avut loc marți, au purtat bandaje false pe urechea dreapta pentru a arata solidaritate fostului președinte al SUA, Donald Trump. Candidatul in cursa pentru Casa Alba, a fost ranit de un glonț la ureche in urma unei tentative…

- Joe Biden a oferit o declarație de la Casa Alba in legatura cu tentativa de asasinat la adresa contracandidatului sau republican la președinție, Donald Trump. Fostul presedinte a fost ranit ușor la urechea dreapta, dupa ce suspectul Thomas Matthew Crooks a deschis focul. Americanii nu stiu motivele…

- Fosta prima doamna a SUA, Melania Trump, a reacționat duminica, 14 iulie, la tentativa de asasinat asupra soțului sau, Donald Trump. Ea l-a catalogat pe Thomas Matthew Crooks, cel care a incercat sa-l ucida pe fostul lider de la Casa Alba, drept „un monstru”.

- Dolarul american crește, iar bursele asiatice au evoluții mixte marți, pe fondul speculațiilor privind o posibila revenire a lui Donald Trump la Casa Alba. Evenimentele care au alimentat aceste speculații sunt prestația slaba a președintelui Joe Biden, saptamana trecuta, la dezbaterea cu Trump, și decizia…

- Cu mai putin de sase luni inainte de alegerile prezidentiale americane, un sondaj publicat luni de The New York Times, realizat de Institutul Siena, arata ca actualul presedinte american, Joe Biden, este semnificativ in urma republicanului Donald Trump in cinci din cele sase state-cheie, care vor decide…