- Bitcoin-ul a stabilit un nou maxim istoric de 44.000 de dolari dupa ce Tesla a declarat ca a investit 1,5 miliarde de dolari in cea mai valoroasa moneda digitala din lume. Cea mai mare companie de vehicule electrice din lume va accepta in curand moneda digitala ca metoda de plata pentru produsele…

- Uipath a facut o noua runda de finanțare in valoare de 750 milioane dolari și a ajuns la o evaluare totala de 35 miliarde dolari. Urmatorul pas este listarea la bursa de valori din SUA, pe piața NASDAQ, dar nu se estimeaza o listare mai devreme de 2022. Compania cu activitați pe segmentul RPA (Robot…

- Bitcoin și alte monede digitale s-au depreciat luni, fapt care a șters aproximativ 170 de miliarde de dolari de pe intreaga piața a criptomonedelor, relateaza CNBC, conform Mediafax. Capitalizarea de piața a criptomonedelor a ajuns luni la 959,53 miliarde de dolari, la 12:10 ora Singapore,…

- Criptomoneda a urcat joi la 40.188 de dolari pe unitate, la doar cateva ore dupa ce trecuse de pragul de 39.000 de dolari pe unitate, potrivit datelor Coin Metrics, avansul fata de ziua anterioara fiind de 13,1%. Bitcoin a crescut cu peste 30% in acest an, iar in ultimele 12 luni cu 400%. Valoarea totala…

- CEO-ul Nongfu Spring, o companie de apa îmbuteliata arhicunoscuta în China, a devenit mai bogat decât miliardarul american Warren Buffet dupa ce a înregistrat o creștere a averii nete cu 13,5 miliarde de dolari de la începutul anului, anunța Bloomberg.Zhong Shanshan,…