Stiri pe aceeasi tema

- China este noul lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, joi, dupa sapte zile de intreceri, in timp ce Romania ocupa locul 19. China are 15 medalii de aur, 7 de argint si 9 de bronz, urmata de Japonia, 15-4-6, SUA, 14-14-10, etc. Romania, cu o medalie de aur, la dublu…

- Premierul Florin Citu a transmis, miercuri, felicitari sportivilor de la canotaj care au obtinut medalii la Tokyo. Intr-o postare pe Facebook, premierul Florin Citu a felicitat sportivii romani care au reusit sa obtina o medalie de aur si una de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipajul de…

- Echipajul de patru rame masculin, format din Mihaita Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Constantin Berariu si Cosmin Pascari, a obtinut argintul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La final, Ștefan Berariu a spus ca sportivii romani au dovedit ca au ”c…e foarte mari”. „Chiar a fost cea mai…

- Echipajul de dublu vasle feminin, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis, a castigat medalia de aur la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua medalie pentru delegatia Romaniei, dupa argintul obtinut de Ana Maria Popescu la spada. Echipajul de patru rame masculin, format din Mihaita…

- Romania a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, miercuri, la canotaj, in proba feminina de dublu vasle, prin Ancuta Bodnar si Simona Radis, care s-au impus detasat in Finala A de la Sea Forest Waterway.

- Simona Radis si Ancuta Bodnar s au impus in proba de dublu vasle feminin, in care au doborat si recordul olimpic.Bilantul delegatiei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo ajuns la trei medalii, argintului scrimerei Anei Maria Popescu in proba de spada individual adaugandu i se doua medalii la canotaj:…

- Echipajul de dublu vasle feminin, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis, a castigat medalia de aur la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua medalie pentru delegatia Romaniei, dupa argintul obtinut de Ana Maria Popescu la spada. Romancele au facut o cursa fenomenala si au…

- ​Echipajul de dublu vâsle feminin al României, format din Ancuța Bodnar si Simona Radis, a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-a impus în cursa de miercuri.Bodnar si Radis, duble campioane europene, și-au respectat statutul de favorite și au…