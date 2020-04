Stiri pe aceeasi tema

- Aurul a ajuns la o cotatie de 249,9219 de lei, de la 249,4240 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei ( BNR ), inregistrand din nou o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat, vineri, un curs de 4,8412 lei pentru un euro , mai mic cu 0,02 bani fata de cotatia de 4,8414 lei pentru…

- Aurul si francul elvetian ajung la noi niveluri record in Romania, pe fondul incertitudinii provocate de pandemie Gramul de aur s-a scumpit, joi, cu 2,47 de lei (1%) si a ajuns la o cotatie de 246,3635 de lei, de la 243,8895 lei, cat anuntase miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din…

- In plina pandemie, investitorii iși protejeaza economiile cumparand aur. Metalul prețios ajunge la un nou maxim istoric Gramul de aur s-a scumpit, marti, cu 4,36 de lei (1,82%) si a ajuns la o cotatie de 244,2835 de lei, de la 239,9160 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, astazi, un curs de referinta de 4,8242 lei pentru moneda europeana, in apreciere cu 0,68 bani, comparativ cu sedinta anterioara, cand euro a fost cotat la 4,8174 lei. Leul atinge cel mai scazut nivel in raport cu euro in ziua in care Iohannis anunta starea…

- Pretul aurului, la un nou maxim istoric in Romania. Cat valoreaza azi un gram. Pretul gramului de aur a urcat, miercuri, cu 3,85 lei (1,71%), și a ajuns la o cotatie de 229,0604 de lei, de la 225,2035 lei, cat anuntase marti BNR, inregistrand din nou o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a…

- Gramul de aur s-a scumpit luni cu 5,5491 de lei (2,57%), pana la o cotatie de 220,9342 lei, de la 215,3851 lei, cat anuntase joi Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record.

