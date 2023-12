Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de vehicule electrice (EV) in SUA ar urma sa reprezinte anul acesta 9% din totalul vehiculelor de pasageri, un nivel record, arata datelor firmei de cercetare Atlas Public Policy, transmite AP.

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in trimestrul al treilea, fata de trimestrul precedent, dupa un avans de 1,3% in trimestrul doi fata de primul, a facut ca majorarea PIB-ului din primele noua luni fața de perioada similara din 2022 sa se limiteze la 1,1%. Aceste date și proiecția facuta…

- Erste Group, care deține BCR in Romania, a revizuit in crestere prognoza de inflație pentru 2024, pe fondul accentuarii presiunilor inflaționiste, estimand un varf de minim 8% in ianuarie-februarie, potrivit unui raport publicat luni. Noile prognoze au la baza modificarea anunțata a accizelor pentru…

- Deficitul bugetar al SUA a crescut cu 23% in anul fiscal 2023, la 1.695 de miliarde de dolari, fiind cel mai mare cu exceptia pandemiei de Covid-19, deoarece veniturile au scazut si cheltuielile pentru securitatea sociala, Medicare si costurile record ale dobanzilor datoriei federale au fost mai mari,…

- Datoria globala, in continua creștere, a ajuns la un nivel record de 307.000 de miliarde de dolari. Statele Unite, Italia și Marea Britanie ridica cele mai mari ingrijorari, au declarat mai mult de 20 de economiști de renume, foști politicieni și investitori mari pentru Reuters.

- Ministerul Apararii Naționale a cerut Parlamentului aprobarea pentru o achiziție militara record, estimata la 6,5 miliarde dolari, pentru avioane multirol F-35 ce urmeaza a fi cumparate de la Statele Unite ale Americii, in cadrul programului Foreign Military Sales al Pentagonului. Achiziția va fi inițiata…

- Piața valutara a fost foarte calma joi, dupa ce s-a anunțat creșterea inflației din SUA și in așteptarea deciziei de politica monetara a BCE, care a majorat, in partea a doua a zilei, rata de referința din zona euro. Cursul euro a scazut marginal de la 4,9697 la 4,9695 lei, intr-o ședința in care culoarul…

- Presiunea pe leu se menține ridicata, așa cum o arata și evoluția actuala, cursul euro crescand in ultimele noua ședințe consecutive. La aceasta contribuie și majorarea deficitului de cont curent al balantei de plati in primele șapte luni la 11,892 miliarde euro, comparativ cu 15,207 miliarde euro in…