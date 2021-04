Avand in vedere cererea in creștere rapida din industria vehiculelor electrice din Germania, companiile energetice și miniere se straduiesc, deopotriva, sa aduca la suprafața litiul – esential pentru acumulatoare – prins in izvoarele subterane de apa fierbinte sub raul Rin. Situata pe o suprafața de 300 de kilometri lungime și pana la 40 de kilometri […] The post Aurul alb al Rinului țintește industria auto germana first appeared on Ziarul National .