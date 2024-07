Stiri pe aceeasi tema

- Am intalnit un astfel de centru lasat in paragina in stațiunea Neptun, acolo unde centrul turistic a fost impanzit de boscheți și inclusiv pe acoperișul cladirii au crescut buruienile. Pe mobilierul de dinauntru pare ca s-a pus praful de cat timp nu a mai fost deschisa ușa centrului turistic. In Romania,…

- In condițiile unui mediu geopolitic și financiar din ce in ce mai complex, gestionarea rezervelor de aur a devenit mai relevanta ca niciodata, iar bancile centrale manifesta un interes tot mai crescut pentru tezaurizarea aurului. In 2023, bancile centrale au adaugat 1.037 de tone de aur, in depozite…

- Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a finalizat Sondajul pentru 2024, in randul bancilor centrale, care arata un mare apetit al acestora pentu acumularea a noi rezerve de aur. Bancile centrale au fost cumparatori semnificativi de aur in ultimii ani, pe fondul incertitudinii economice și geopolitice,…

- Bancile centrale ale economiilor avansate se așteapta ca ponderea aurului in rezervele globale sa creasca in detrimentul dolarului american, deoarece aceste instituții cauta sa urmeze exemplul piețelor emergente in ceea ce privește cumpararea de lingouri. Aproape 60% dintre bancile centrale din țarile…

- Emil Radu Moldovan, Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud: „Sunt 12 ani de proiecte, de investiții utile pentru intregul județ! Da! Sunt 12 ani fara promisiuni electorale! Fapte, nu vorbe! Ani in care am batut la pas județul nostru, in lung și-n lat!” „Va știu parerile, știu nevoile din…

- Cresterea recenta in forta a preturilor aurului este un simptom al unei ordini mondiale in schimbare si al inceputului unei noi era de conflict si nesiguranta. Guvernele si bancile centrale considera de multa vreme metalul pretios drept o potentiala sursa

- Actualul guvern și-a propus in bugetul de stat investiții de 110 miliarde de lei, respectiv 7,2% din PIB. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi investiții record de 41 de miliarde de lei realizate in primele patru luni ale anului 2024. Suma reprezinta o creștere semnificativa comparativ cu anii…

- In martie, bancile centrale mondiale, conform estimarilor preliminare ale Consiliului Mondial al Aurului (WGC), au crescut volumul de aur din rezervele lor de aur și valutar cu 15,7 tone: achizițiile cu 40,4 tone mai mult decit au compensat vinzarile de 24,7 tone, transmite Interfax. Cel mai mare vinzator…