Aurul a depășit considerabil alte clase de active importante, în primele șase luni din 2024 Investitorii și-au menținut preferințele pentru plasamentele in activele pe aur, in primele șase luni din 2024, creșterea investițiilor, cu 12 la suta, depașind, cu mult, alte clase de active, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie, arata analiștii de piața. ,,Aurul s-a comportat remarcabil de bine in 2024, in creștere cu 12 la suta, in […] The post Aurul a depașit considerabil alte clase de active importante, in primele șase luni din 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

