Aurul a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, ca urmare a tensiunilor SUA-Iran Cotatia aurului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, iar uncia de paladiu a atins un nivel record de peste 2.000 de dolari, pe masura ce investitorii s-au indreptat spre protectia oferita de metalul galben, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, transmite Reuters.



Pe piata spot, pretul aurului a urcat pana la 1.579,72 dolari uncia, cel mai ridicat nivel de dupa luna aprilie 2013. Pretul paladiului a atins recordul de 2.020,18 dolari uncia, iar cotatiile la argint si platina au crescut si ele.



"Geopolitica este pe primul plan", spune Benjamin…

Sursa articol si foto: business24.ro

