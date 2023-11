Aurora Boreală, vizibilă duminică seara pe cerul României Duminica seara, un fenomen meteorologic misterios a captivat privirile locuitorilor din Buzau și din mai multe județe ale țarii. O perdea atmosferica roșie de o frumusețe uluitoare a fost observata și fotografiata din diferite colțuri ale Romaniei, lasand oamenii cu respirația taiata. Fenomenul, extrem de rar in aceste zone, a generat speculații și entuziasm in randul observatorilor. Unii au susținut ca ar fi putut fi vorba despre Aurora Boreala, un fenomen obișnuit in regiunile polare ale lumii, dar este greu de stabilit cu certitudine fara ajutorul experților in meteorologie și astronomie. Indiferent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Aurora, fenomen vizibil de obicei in regiunile nordice, a fost observata, in aceasta seara, pe cerul Romaniei. Mai multe persoane au relatat și publicat fotografii din județele Arad, Bihor, Cluj, Caraș Severin, Bucureși, Giurgiu, Ialomița și Tulcea pe platformele sociale.

- Spectacolul incredibil al luminilor nordice, cunoscut sub numele de Aurora Boreala, a putut fi admirat astazi seara in mai multe județe ale Romaniei, inclusiv in Timiș, Bihor, Cluj, Caraș Severin, București, Giurgiu, Ialomița și Tulcea. Potrivit AstroInfo, un site specializat in astronomie, fenomenul…

- Un fenomen rar a aparut duminica seara pe cer, in mai multe judete din Romania. Lumini rosii au format imaginea unei posibile aurore boreale. Pozele au fost publicate pe reteaua de socializare Facebook. Conform NewsMaker, imagini similare au fost observate si in R. Moldova, Ucraina, Kazahstan si…

- Fenomenul care a innebunit Romania - Ce au observat oamenii pe cerUn fenomen rar a aparut duminica seara pe cer, in mai multe judete din Romania. Lumini rosii au format imaginea unei posibile aurore boreale. Pozele au fost publicate pe reteaua de socializare Facebook, informeaza news.ro. ”Aurora…

