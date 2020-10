Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltand pana acum proiecte precum spectacolul LUMEN in 2018, The Lightning Project și Happy Wall in 2019, BEGA! 2020... The post BEGA! Borealis vine in centrul Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- "Am votat pentru continuitate in dezvoltarea si evolutia Timisoarei, ca oras de prim rang. Desigur, votul fiecaruia dintre noi este implicit si unul pentru Romania, chiar daca sunt alegeri locale. Sper ca va continua aceasta evolutie sanatoasa pe care orasul nostru a avut-o detasat, in frunte, la…

- ​Ce poate fi mai plicticos, veți zice, decât un articol despre fonduri europene. Mai ales ca ați auzit și vazut adesea ca atâtea șanse au fost irosite, proiecte întârziate și bani nerambursabili nefolosiți. Și totuși, ceva s-a schimbat în bine, an de an, la nivel local.…

- Aurorele polare vor lumina cerul Timisoarei in perioada 1-3 octombrie, in cadrul programului "BEGA!" al statiei "Light Over Borders" ("Lumina peste granite").Programul este creat de Festivalul PLAI impreuna cu comunitatea creativa a municipiului, pentru proiectul "Timisoara Capitala Europeana…

- Complexul care a adus Timisoarei titlul de Capitala Europeana a Culturii, MultipleXity, ar putea fi, in conditii ideale, gata cam pe cand Timisoara a primit amanare sa detina acest titlu, prin 2023. Primarul orasului a anuntat, in sfarsit, semnarea contractului cu firma care va proiecta investitia in…