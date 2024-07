Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Buzau au gasit, sambata dimineata, elemente de cadavru care este posibil sa apartina unei persoane care a fost data disparuta din 29 iunie. Este vorba despre fosta invațatoare Aurica Popescu, in varsta de 82 de ani.

- Cautari incheiate tragic, in județul Buzau. In aceasta dimineața, forțele M.A.I. care o cautau pe fosta invațatoare Aurica Popescu, disparuta de acasa de vinerea trecuta, i-au gasit trupul neinsuflețit intr-un lan de porumb. Ultima data, octogenara dusese vazuta pe data de 27 iunie 2024. Potrivit anchetatorilor,…

- Dupa o saptamana de speranțe și cautari, dimineața de azi a venit cu o descoperire macabra. Trupul femeii a fost gasit fara suflare, in zona in care polițiștii au acționat cel mai mult in ultima perioada. ,,In aceasta dimineața, in timpul activitaților din zona de cautare pentru depistarea persoanei…

- Apar noi informații despre batrana din Zarnești, fosta invațatoare, care a disparut cu cinci zile in urma. Femeia de 82 de ani a fost surprinsa de camere de supraveghere vineri, 27 iunie, in ziua in care a disparut de acasa, pe un drum satesc din Cuculeasa, comuna Ziduri. Imaginile obținute de polițiști…

- IPJ Buzau reitereaza apelul sau catre toți cetațenii care ar putea ajuta la gasirea fostei invațatoare Aurica Popescu din Zarnești, disparuta de acasa pe data de 27 iunie. Intre timp, au aparut noi detalii despre femeia de 82 de ani, din Zarnești, a carei dispariție a fost semnalata de catre nepoata…

- Descoperire ingrozitoare intr-o locuința. O femeie a fost gasita moarta in casa, in timp ce fiicele sale se aflau in padure. Una dintre ele nu mai era in viața. Un barbat a fost deja arestat in acest caz. Iata detalii infioratoare din ancheta.

- Descoperire macabra in Spania, acolo unde trupul neinsuflețit al unei femei a fost gasit in mare, cu o punga de plastic pe cap. Victima și partenerul sau de viața fusesera dați disparuți in urma cu cateva saptamani bune, iar de atunci nimeni nu a mai stiut nimic de ei.