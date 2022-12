Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat la Interviurile Digi24.ro, ca Romania poate introduce la Curtea Europeana de Justiție doar o singura acțiune contra Austriei, care dureaza mai mult de doi ani, perioada care nu ar fi in favoarea Romaniei. Ministrul a subliniat ca chiar și daca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii, la sfarșitul lunii decembrie, a Președinției cehe a Consiliului UE. In cadrul intrevederii au fost abordate, in principal,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intalnire cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Alexander Schallenberg, la solicitarea acestuia. Ministrul Aurescu a subliniat ca „aderarea la Schengen nu poate fi conectata artificial cu alte dosare de care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dispus convocarea ambasadoarei Republicii Austria la Bucuresti, joi seara, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la aderarea la spatiul Schengen si protestul MAE fata de atitudinea nejustificata si inamicala a Austriei, „care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il primește luni dimineața, pentru consultari politice, pe ministrul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croația, Gordan Grlic Radman, cu prilejul vizitei pe care omologul croat o efectueaza in Romania, la invitația șefului

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat ca nu trebuie sa avem o data ”in minte” pentru intrarea Romaniei in Schengen, ci ca este important ca tara noastra sa faca toate demersurile pentru acest obiectiv. Aurescu a subliniat ca a avut discutii si cu oficialii tarilor care se opun acestui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit, in emisiunea Actualitatea, moderata de Tudor Mușat la postul B1 TV, despre cel mai „fierbinte” dosar aflat pe biroul sau in aceste zile: aderarea Romaniei in spațiul Schengen. Șeful diplomației a enumerat eforturile facute de Romania in acest…