Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca este foarte important de spus ca trebuie apreciat efortul pe care autoritatile chineze il fac si vreau sa exprim solidaritatea autoritatilor romane fata de aceasta situatie deosebita, care incearca limitele de actiune ale autoritatilor chineze si, in acelasi timp, solidaritatea cu comunitatile…

- Circa 600 de cetateni europeni, printre care și romani, au cerut sa fie repatriati din China ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat miercuri Comisia Europeana, care a cerut personalului sau sa evite calatoriile in China care nu sunt necesare.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) si recomanda, temporar, evitarea deplasarilor in zona. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, spune ca, in urma atacurilor cu rachete ale Iranului asupra unor baze si unei regiuni din Irak unde se afla o comunitate romaneasca, nu exista cetateni romani printre victime. De asemenea, el spune ca nu au existat cetateni romani la bordul avionului din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu exista cetateni romani afectati de atacurile cu rachete lansate de Iran in Erbil. "Avand in vedere ca o serie de...

- Autoritatile din China au arestat in orasul Guangzhou din sudul tarii un cetatean din Belize, banuit de implicare in afacerile interne ale tarii in Hong Kong, relateaza sambata agentia Reuters,...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca, in cazul in care va exista un numar mai mare de cetateni romani care doresc sa voteze la sectiile din Marea Britanie, acestia vor fi redirectionati la sectii din apropiere. Seful diplomatiei romane a avut o intalnire cu premierul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dispus retragerea observatiilor transmise catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de catre fostul Agent guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, in cauza Dragnea impotriva Romaniei si in cauzele avand obiect similar cu respectiva cauza,…