- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat miercuri, 21 septembrie 2022, la o reuniune extraordinara informala a ministrilor de externe din statele membre ale UE, convocata de IR VP Josep Borrell, la New York, la solicitarea mai multor state membre, inclusiv a Romaniei, in marja saptamanii…

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Miercuri, 21 septembrie, in fața ONU, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand invadarea tarii sale de catre ruși si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special. Totodata, Ucraina anunța un schimb de prizonieri…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la New York, la o reuniune in formatul Bucuresti 9, organizata in marja participarii la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a ONU, discutiile vizand, printre altele, evolutiile recente din Ucraina si impactul acestora asupra…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…

- Șeful ONU indeamna parțile sa retraga personalul și echipamentele militare de la centrala nucleara din Zaporojie, potrivit CNN. Secretarul general al Națiunilor Unite a declarat joi ca este „grav ingrijorat” de situația de la centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, Informațiile privind „alte…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a afirmat marti ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in…