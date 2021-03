Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a sustinut, marti, o interventie in cadrul sesiunii ministeriale a celei de-a cincea Conferinte privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii (Bruxelles V Conference), organizata de Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite si desfasurata prin sistem videoconferinta.



In context, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES, Aurescu a anuntat ca Guvernul Romaniei, prin Ministerul Afacerilor Externe, va acorda in 2021 un sprijin financiar de 150.000 de euro pentru refugiatii sirieni si va onora angajamentele multi-anuale asumate…