Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, vineri, la cea de-a 131-a reuniune a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei (CoE), organizata in sistem videoconferinta, prilej cu care a accentuat ca solutionarea conflictelor prelungite reprezinta o prioritate pentru Romania.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la cea de-a 131-a reuniune a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei (CoE), care va avea loc in sistem videoconferinta, printre temele de pe agenda fiind democratia, conflicte si crize in Europa. Reuniunea ministeriala…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la dezbaterea cu tema "Seeking resolution to the protracted conflicts in Eastern Europe: How can the EU be more active?", organizata de European Institute of Peace, context in care a pledat pentru o implicare sporita a UE in problematica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri, un mesaj pentru marcarea centenarului Aliantei defensive romano-polone, care a fost difuzat in cadrul conferintei internationale "Un singur popor, doua drapele", organizata la Varsovia de Ambasada Romaniei in Republica Polona.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și-a exprimat marți seara, la Tema zilei, speranța ca alegerile anticipate convocate in Republica Moldova pentru 11 iulie se vor desfașura transparent și "cu deplina corectitudine".

- Ministrul Afacerilor Externe a explicat ca este „o masura luata in defensiva” de partea rusa, ca reacție la decizia Bucureștiului de a-l declara „persona non grata” pe Alexey Grishaev, care ocupa un rang similar la acel moment.„Nu este nimic special in aceasta decizie. De altfel, noi am anticipat un…

- Romania este interesata de solutionarea conflictelor prelungite din jurul Marii Negre, iar Ministerul Afacerilor Externe a demarat in acest sens unele initiative la nivelul UE, arata un comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care…

- Limba, cultura si institutiile franceze au fost o importanta sursa de inspiratie in procesul de formare a statului roman modern, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj transmis de Ziua Internationala a Francofoniei, informeaza Agerpres. "Romania sarbatoreste la…