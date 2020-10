Romania solicita tuturor statelor sa respecte dreptul international in mod strict, a afirmat vineri ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si a subliniat, in acelasi timp, nevoia de adaptare la evolutiile societatii. Seful diplomatiei romane a participat la evenimentul organizat online "Un secol de drept si relatii internationale. De la Societatea Natiunilor la Organizatia Natiunilor Unite (1919/20-1945-2020) / 23 octombrie 2020". "Romania solicita tuturor statelor sa respecte dreptul international in mod strict. Actualul sistem international, sigur, care are in centrul sau Organizatia…