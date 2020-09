Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane va avea loc intre 7 si 9 septembrie in format digital, iar una din temele acestei intalniri va fi legata de ''lectiile'' invatate in urma pandemiei COVID-19, anunta ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.



Acesta a transmis un mesaj, marti, de Ziua Diplomatiei Romane.



"Saptamana viitoare, in perioada 7-9 septembrie, va avea loc Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane. Editia din acest an va fi dedicata, in mod normal, asa cum este firesc, evaluarii activitatii din ultimul an, dar mai ales lectiilor invatate in contextul…