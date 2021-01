Stiri pe aceeasi tema

- B.Aurescu: Mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a comemorarii Holocaustului Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Ministrul de externe Bogdan Aurescu a transmis un mesaj din partea României la ceremonia solemna organizata astazi, la Palatul ONU din Geneva pentru marcarea Zilei Internaționale…

- Romania sustine cu tarie combaterea tuturor formelor de discriminare si a tuturor modalitatilor de propagare a acestora, a discursului instigator la ura si a antisemitismului, afirma premierul Florin Citu intr-un mesaj cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. "27 ianuarie…

- Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, actrița Maia Morgenstern a ținut sa transmita un mesaj cu un puternic mesaj emoțional. In fiecare an, in data de 27 ianuarie se sarbatorește Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului. Talentata actrița Maia Morgenstern este o evreica…

- In ajunul Zilei Internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inaugurata expoziția "Drepți intre popoare. Oamenii Moldovei, Germaniei, SUA și Japoniei".

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca in contextul pandemiei de COVID-19 are loc o crestere a manifestarilor discriminatorii, mai ales in mediul on-line, si a subliniat ca este nevoie de instrumente concrete de combatere a acestora. „In contextul pandemiei de COVID-19, constat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca in contextul pandemiei de COVID-19 are loc o crestere a manifestarilor discriminatorii, mai ales in mediul on-line, si a subliniat ca este nevoie de instrumente concrete de combatere a acestora. "In contextul pandemiei de COVID-19, constat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reafirmat, vineri, la cea de-a 42-a reuniune a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe al statelor membre ale Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), angajamentul Romaniei pentru consolidarea cooperarii regionale in regiunea extinsa…