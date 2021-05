Romania nu se simte amenintata, ci ingrijorata de prezenta militara sporita a Rusiei in regiune, iar datorita Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra "e partial si un 'lac' NATO", a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a participat la EPC Talks Geopolitics, dezbatere organizata online. In acest context, a vorbit despre rolul tarii noastre pe flancul estic al NATO. Intrebat daca Romania se simte amenintata de prezenta militara sporita a Federatiei Ruse in regiune, Aurescu a raspuns: "Nu ne simtim amenintati. Romania este aliat NATO, face parte din Alianta…