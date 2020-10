Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a anuntat ca, pana in momentul de fata, doar Malta si Nigeria nu permit organizarea de sectii de votare pe teritoriile lor, la alegerile parlamentare, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Afacerilor Externe i-a incurajat pe romanii cu domiciliul in strainatate sa se inregistreze…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, situația privind organizarea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare, in strainatate, și țarile care și-au dat acordul de principiu ca romanii sa poata vota la scrutinul de pe 6 decembrie. Oficialul din Guvern a spus ca Malta…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca doua țari, Nigeria și Malta, au transmis oficial autoritaților romane ca nu permit organizarea de secții de votare...

- Ludovic Orban a fost informat de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, in ședința de guvern, ca sunt doua țari, una din Uniunea Europeana, care refuza Romaniei sa organizeze secții de votare pe teritoriul lor, in decembrie, pentru scrutinul parlamentar.Totodata, anumite țari permit organizarea…

- Recomandarea pe care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) o adreseaza cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate este sa opteze pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din decembrie, arata un raspuns al MAE la solicitarea AGERPRES. "Din pacate, nimeni…

- Cetațenii romani pot traversa Ungaria in continuare. Ministrul Afacerilor Externe ungar, Peter Szijjarto, a precizat ca regulile se schimba pentru cei care au Ungaria ca destinație finala.Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu a discutat, sambata, la telefon, cu omologul sau ungar Peter Szijjarto,…

- Cetațenii romani pot traversa Ungaria in continuare. Ministrul Afacerilor Externe ungar, Peter Szijjarto, a precizat ca regulile se schimba pentru cei care au Ungaria ca destinație finala. Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu a discutat, sambata, la telefon, cu omologul sau ungar Peter Szijjarto,…

- Grupul de Comuncare Strategica a anunțat ca 6.589 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). Situația romanilor din strainatate este urmatoarea: 1.898 in Italia, 1253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 157 in Marea Britanie, 28 in Olanda,…