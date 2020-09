Stiri pe aceeasi tema

- Alertra la Marea Neagra. "Pana la 12.900 de militari" vor participa la aceste manevre denumite "Caucaz-2020" care vor avea loc in perioada 21 - 26 septembrie și vor cuprinde exerciții terestre și navale, a precizat ministrul adjunct al Apararii, Alexandr Fomin, intr-un briefing cu atașații militari…

- CHIȘINAU, 8 aug – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova va deține președinția in exercițiu a Adunarii Parlamentare a Cooperarii Economice la Marea Neagra. © Sputnik / Miroslav Rotari PSRM despre activitatea in Parlament: Am fi putut reuși mai multe Conform principiului rotativ, Republica…

- Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din acestea a fost actualizata si publicata pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Aceasta a intrat in vigoare de luni si cuprinde 41 de state, fata…

- Jurnalistul Doru-Dinu Glavan a fost reale in funcția de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR), iar președintele Filialei Bacau-Neamț al acesteia, Cornel Cepariu, a fost ales membru supleant al Consiliului Director al Uniunii. UZPR a organizat, sambata, 11 iulie, partea…

- Cetațenii mai multor țari din Europa care calatoresc in Romania nu vor sta in carantina daca nu prezinta simptome specifice infectarii cu Covid-19. Republica Moldova, nici de aceasta data nu a fost inclusa in lista. Statele care sunt exceptate de la recomandarea masurii de izolare/carantina sunt stabilite…

- Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) l-a desemnat pe senatorul Titus Corlațean, in unanimitate, raportor privind aspectele juridice ale aderarii Uniunii Europene la Convenția Europeana a Drepturilor Omului, un raport care reprezinta…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 29 iunie 2020, o convorbire telefonica cu omologul din Republica Azerbaidjan, Elmar Mammadyarov, la solicitarea acestuia. Cei doi demnitari au discutat despre evolutia pandemiei de COVID-19 in Romania si Republica Azerbaidjan, despre efectele…

- "Saptamana trecuta, Europa s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri saptamanale pentru prima oara dupa mai multe luni (...) 30 de tari au fost afectate de o crestere a noilor cazuri de coronavirus in cursul ultimelor doua saptamani", a declarat directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge,…