- Bogdan Aurescu a declarat, duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca in OCDE sunt cele mai puternice economii ale lumii, iar Romania doreste sa intre in acest club select. ”OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) este un fel de NATO economic si reprezinta un club…

- Economia Romaniei a avut performanțe impresionante in ultimele doua decenii, dar exista mai multe aspecte ce-i pot diminua avantul, se arata intr-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. O prima problema ar fi generata de pandemia de COVID-19, care a franat ritmul rapid al…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, la Digi24, ca Romania a fost, din punct de vedere tehnic, cel mai bine clasat candidat dintre cele șase state care au fost admise recent in procesul de aderare la OCDE. Oficialul din Guvern a precizat ca aderarea la Organizația pentru Cooperare…

- Premierul Nicolae Ciuca a condus, miercuri, ședința Comitetului Interministerial OCDE, care are ca rol aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. In prezent, Romania este aderenta la 6 din cele 8 standarde esențiale pentru

- Consiliul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a anunțat marți decizia de lansare a negocierilor de aderare cu Romania. "Salut calduros decizia OCDE de astazi de deschidere a negocierilor de aderare cu Romania.

- Guvernul saluta decizia Consiliului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind lansarea negocierilor de aderare cu Romania, aratand ca aceasta reprezinta "un succes politico-diplomatic deosebit al tarii noastre, care confirma, totodata, nivelul ridicat de pregatire tehnica…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, saluta decizia Franței de a contribui cu soldați in Romania. Aurescu susține ca acțiunea e rezultatul „notabil” al eforturilor „constante ale Președintelui Klaus Iohannis”. „Anunțul important al Președintelui Emmanuel Macron privind disponibilitatea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat marti seara, intr-o postare pe Facebook, ca Romania pregateste transpunerea rapida a regulilor stabilite de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind impozitarea multinationalelor cu 15% pe profit. Potrivit ministrului, intentia…