- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, un mesaj romanilor cu resedinta sau domiciliul in strainatate, indemnandu-i sa se inscrie pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie.

- Comisia Europeana a cerut marți, Moscovei, sa permita transferul rapid în Germania, pentru tratament, al liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, solicitând, de asemenea, și o ancheta privind presupusa otravire a acestuia, transmite Reuters. ”Ne așteptam la o investigație…