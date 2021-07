Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, efectueaza o vizita de stat in Romania. Rivlin a fost primit marți, 8 iunie, la Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis, iar la ora 18.35 șeful de stat israelian va avea o intrevedere oficiala si cu premierul Florin Citu, la sediul Guvernului.UPDATE ora 12:00…

- „Salut decizia Romaniei de a infiinta acest centru. Este o decizie utila si necesara. Ma bucur de asemenea ca acest centru international nu este oferit exclusiv relatiei cu NATO, ci acestui parteneriat strategic indispensabil intre NATO si UE. In urma cu cateva luni, secretarul general Jens Stoltenberg…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a gazduit luni ceremonia de inaugurare a sediului Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența, in prezența președintelui Klaus Iohannis, a premierului Florin Cițu, a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana și a

- Sediul Centrului Euro-Atlantic pentru rezilienta este inaugurat astazi, la ceremonia gazduita de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, urmand sa participe presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, si vicepresedintele Comisiei Europene Maros…

- Ambasadorul Belarusului la București va fi convocat luni la Ministerul roman de Externe, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, pentru a i se comunica, intre altele, poziția Romaniei in scandalul deturnarii la Minsk a unei curse aeriene internaționale la bordul careia se afla un

- Marea Neagra e " parțial un lac" al NATO, considera ministrului roman de Externe, Bogdan Aurescu. "Nu putem renunța la a fi prezenți in regiune in calitate de membri ai Alianței. Cred ca este important sa continuam sa ne promovam valorilor in regiune", a spus ministrul, raspunzand la o intrebare a jurnaliștilor…

- Anuntul Rusiei privind retragerea trupelor din jurul Ucrainei arata si faptul ca echipamentele grele raman pe teren si ar putea sa fie folosite "intr-o editie a doua sau mai multe ale acestui eveniment", avertizeaza ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va gazdui la București, in perioada 22-23 aprilie 2021, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a ministrilor afacerilor externe din Polonia, Romania și Turcia. Astfel, ministrul Bogdan Aurescu ii va gazdui la București pe ministrul afacerilor externe…