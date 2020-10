Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va susține la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa.Anunțul facut de Administrația Prezidențiala a venit in contextul in care rata de infectare din București a depașit și astazi 3 la mia de locuitori, pentru a doua zi consecutiv. Tot astazi, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la summitul Virtual al Initiativei celor Trei Mari, organizat de Estonia in format de videoconferinta. Liderii statelor care fac parte din acest parteneriat vor discuta in principal despre finantarea proiectelor de infrastructura transfrontaliera si digitalizarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, in contextul aniversarii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și SUA. Vizita fusese amanata din aprilie.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la Summitul Virtual si Forumul Web al Initiativei celor Trei Mari, organizate de Estonia in format de videoconferinta. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Summitul din acest an reprezinta un pas important in procesul de consolidare a Initiativei celor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat faptul ca Romania iși recheama ambasadorul din Belarus pentru discuții. Demersul este unul similar cu cel al altor state europene printre care Germania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia și Cehia.Citește și: Ambasadorul SUA anunța o…

- Alegerile din Belarus și protestele care au urmat au starnit reacții din toate colțurile lumii, de la București pana la Bruxelles, Moscova și Beijing.Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, se declara ''foarte ingrijorat'' de situatia din Belarus, subliniind ca ''singura cale'' este incetarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit vineri pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, printre subiectele abordate numarandu-se si pregatirea Summitului Initiativei celor Trei Mari, care se va desfasura in aceasta toamna la Tallinn. Cei doi oficiali au luat parte, cu prilejul…

