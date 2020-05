Ministrul Bogdan Aurescu a participat vineri, prin videoconferinta, la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, pe agenda reuniunii fiind relatiile UE-China si impactul pandemiei COVID-19 in regiunea Asia-Pacific.



In cadrul dezbaterii pe tema relatiilor cu China a avut loc un schimb de opinii privind pregatirea celor doua reuniuni la nivel inalt, planificate pentru acest an, respectiv Summitul UE-China din luna iunie si reuniunea UE-China cu participarea liderilor UE, ai statelor membre si ai R.P. Chineze, de la Leipzig, din luna septembrie.…