- Bogdan Aurescu a declarat, inainte de a participa la reuniunea de luni de la Bruxelles a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene ca va reintera la intrunire faptul ca Romania a condamnat arestarea lui Alexei Navalnii, care este inacceptabila si ca represiunea opozitiei,…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in

- Reuniunea ministrilor Afacerilor externe din statele membre ale UE are ca tema principala strategia de distribuire a vaccinurilor catre state terte, cazul Navalnii, perspectivele de consolidare a relatiilor transatlantice, evolutiile recente din relatia cu Turcia, zona Golfului,

- Ministrul Bogdan Aurescu participa, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care are loc la Bruxelles, printre temele de discutie fiind strategia UE de distribuire a vaccinurilor catre state terte, cazul Navalnii, perspectivele de consolidare a relatiilor transatlantice,…

- BRUXELLES, 19 ian - Sputnik, Daniela Porovaț. Mike Ryan, expertul in urgente al OMS, a facut o prognoza sumbra potrivit careia numarul morților din cauza coronavirusului la nivel mondial ar putea ajunge foarte curand la cifra de 100.000 intr-o saptamana. © AP PhotoExperții OMS au numit sursa cea…

- „Reținerea liderului opoziției ruse @navalny la intoarcerea in Rusia dupa ce și-a revenit in urma otravirii cu Novichok este inacceptabila. Represiunea impotriva opoziției, doar pentru ca este opoziție, este pur nedemocratica”, a scris Bogdan Aurescu pe Twitter.

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca autoritațile franceze vor permite incepand cu data de 23 decembrie, ora Franței 00.01, deblocarea circulației dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord catre Republica Franceza.Astfel, va fi permisa deplasarea dinspre Regatul Unit al Marii…

- Administratia Vladimir Putin a impus, marti, sanctiuni impotriva unor oficiali din tari ale Uniunii Europene, ca reactie la masuri similare aplicate de Bruxelles impotriva Moscovei dupa atacul care l-a vizat...