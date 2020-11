Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va deschide luni cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), desfasurata in sistem videoconferinta, sub egida presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor, informeaza AGERPRES. Reuniunea de lucru a Consiliului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si-a exprimat satisfactia, luni, pentru victoria "clara" a Maiei Sandu la alegerile prezidentiale din Republica Moldova, subliniind ca aceasta arata dorinta cetatenilor tarii pentru "un parcurs democratic si european cert". Bogdan Aurescu a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a deschis, marti, impreuna cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, Conferinta anuala a NATO pe tema controlului armamentelor, dezarmarii si neproliferarii armelor de distrugere in masa. "Alaturi de aliatii si partenerii sai, Romania ramane profund…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre situatia din Belarus, Crimeea si Nagorno-Karabah in cadrul celei de-a 130-a reuniuni ministeriale a Consiliului Europei (CoE), care s-a desfasurat vineri, in format videoconferinta, sub mandatul Republicii Elene, care detine, din luna…

- Ministrul de externe austriac, Alexander Schallenberg, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE."Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere bilaterala cu omologul sau italian, Luigi di Maio, in marja Reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor de Externe ai statelor membre UE, care se desfasoara la Berlin, cei doi convenind inceperea pregatirii urmatoarei sedinte…