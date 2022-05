Stiri pe aceeasi tema

- Minister of Foreign Affairs Bogdan Aurescu participated on Wednesday in the ministerial meeting Global Food Security Call to Action taking place at the UN headquarters in New York, stating on this occasion that amid the Ukraine conflict, "capitalizing on Constanta port's potential at the Black Sea…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu a discutat cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, despre posibilitatea deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei sau de modificarea capacitatii unor puncte deja existente pe granita, pentru a facilita tranzitul de produse pe care tara vecina doreste…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a evidențiat in cadrul unei dezbateri pe tema provocarilor de securitate la Marea Neagra ca actiunile agresive ale Federatiei Ruse, inclusiv masarea de trupe fara precedent de la incheierea Razboiului Rece, la granita cu Ucraina, au efecte negative asupra…