- Romania sprijina dezvoltarea relatiilor UE - Vietnam, recent consolidate prin semnarea Acordului de Liber Schimb (ALS) si a Acordului privind Protectia Investitiilor (API), a reafirmat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei intrevederi cu omologul din Republica Socialista Vietnam,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut duminica o intrevedere bilaterala cu omologul sau din Japonia, Toshimitsu Motegi, in marja reuniunii ministrilor de externe Asia-Europa (ASEM), de la Madrid, tema principala de discutie fiind pregatirile pentru lansarea, in 2021, a Parteneriatului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut duminica o intrevedere cu Fletcher Tabuteau, ministru de stat al Noii Zeelande, in marja reuniunii ministrilor de externe Asia-Europa (ASEM/Asia-Europe Meeting), de la Madrid, cei doi oficiali discutand cu privire la domeniile de cooperare dintre…

- Bogdan Aurescu va participa, duminica și luni, la cea de-a 14-a reuniune a miniștrilor Afacerilor Externe ai formatului Asia-Europa (ASEM), de la Madrid, informeaza MAE. Diplomatul roman va reafirma obiectivele Romaniei privind abordarea unitara laa provocarile globale de securitate și economice.„Evenimentul,…

- Importanta promovarii tinerilor si sustinerea in cadrul UE si in alte foruri internationale a prioritatilor si obiectivelor tinerilor a fost evidentiata, miercuri, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la Gala Aniversara a Asociatiei Tineretul ONU Romania, ce a marcat zece ani de la infiintare,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu omologul sau albanez Gent Cakaj, pe care l-a asigurat de disponibilitatea tarii noastre de a continua sa acorde sprijin Albaniei, dupa cutremurul devastator, si i-a transmis ca in Guvernul de la Bucuresti "sunt…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, va fi primit, vineri, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in vizita de ramas-bun, potrivit agendei MAE.In data de 21 septembrie 2015, Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA in Romania. Anterior, a fost:…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut miercuri, in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, o intrevedere cu omologul armean, Zohrab Mnatsakanyan. Ministrul Manescu a apreciat noua dinamica inregistrata in relatiile Erevanului cu UE, evidentiind oportunitatile create, in plan bilateral,…